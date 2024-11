Inimasulate lähedus pakkus kassidele toitu ning teiselt poolt sobis ka inimestele selline kahjurite ohjeldamise viis. Seega polegi ehk õige öelda, et inimesed kodustasid kassid sarnaselt koeraga, vaid pigem kodustasid kassid end ise, kui nad leidsid, et see on neile kasulik. Ajapikku lihtsalt harjuti koos eksisteerima.