TULE APPI Mäksi tahab piinavast tervisemurest vabaneda

Vereproovid olid täiesti korras, mis on Pesaleidja töötajatele tohutu kergendus ja südamerahu. Kuid ülevaatusel sai ka selgeks, et Mäksi ootab nüüd ees ulatuslik hambaprotseduur, sest midagi head seal suus ees ootamas veterinaari sõnul ei olnud.

Ilmselt peab kass hüvasti jätma paljude hammastega, aga Pesaleidja töötajad loodavad, et mitte kõigiga. Hambaoperatsioon on aga väga kulukas ning läheb hinnanguliselt maksma 530 eurot. Pesaleidja palub heade annetajate abi, et see summa kokku koguda.