8-aastane poiss lasi end mürgisel ämblikul hammustada, soovides saada ämblikmeheks

Mustad lesed on mürgised ämblikud, keda leidub pea kõikjal maailmas. Nende mürk sisaldab neurotoksiini, mis võib põhjustada sümptomeid, nagu valu, turse, kõhukrambid ja iiveldus. Kuigi sellised hammustused ei põhjusta enamasti tõsiseid tüsistusi, võivad need olla ohtlikud eriti väikestele lastele, vanematele inimestele või neile, kellel on tervisehädasid.