ÜLLATAV Harvardi teadlased: koerad näevad unes kõige rohkem just...

Harvardi ülikooli psühholoog dr Deirdre Barrett on seda teemat uurinud ning järeldanud, et koerad näevad tavaliselt und oma igapäevastest kogemustest, sarnaselt inimestega. Unenäod võivad olla loomingulised ja isegi veidi kummalised, kuid need keskenduvad peamiselt sellele, mis on koera jaoks oluline. Dr Barrett selgitab: «Kuna koerad on kõige rohkem seotud oma omanikega, siis tõenäoliselt näevad nad und peremehe näost, lõhnast ning isegi sellest, kuidas teda rõõmustada või närvi ajada.»