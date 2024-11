Aastaid nähtamatuks jäänud kass pani Pesaleidja töötajad üllatuma

«Kairo kojuminek meid nii väga ei üllatanud, sest tegu on kiisulapsega, kes liiga kaua veel meie hoole all olla ei saanud, kuid Pedro! Pedro oli kass, keda oli harva kassitoas näha, sest ta pikutas toa keskel oleva madratsi tekkide vahel. Näha oli alati vaid mügarikku teki all. Inimesed ei teadnudki, et Pedro üldse eksisteerib! Kuid kui ta sealt välja tuli, ahhetati alati, et no küll on ilus kiisu! Ja lõpuks ometi keegi sooviski seda imeilusat Pedrot päriselt enda kiisuks!» rõõmustasid Pesaleidja töötajad.