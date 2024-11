GALERII Neljajalgsed said harukordse võimaluse koos omanikuga kinno minna

Koertekino raames linastunud neli lühifilmi pakkusid meelelahutust, millele andsid omalt poolt värvi publikust kostuvad rõõmsad haugatused ja sabaliputused. Sündmus oli täielikult kohandatud lemmikloomade heaolu silmas pidades – pehme valgus lõi hubase õhkkonna, samas kui madalam helitugevus hoidis keskkonna stressivaba ja meeldivana. Istekohtade arv oli teadlikult piiratud, et anda koertele rohkem ruumi, muutes kinoelamus kõigile osalejatele nauditavaks ja stressivabaks.

Lisaks meelelahutusele kandis sündmus ka olulist sotsiaalset eesmärki. Koertekino toimus koostöös Varjupaikade MTÜga, et juhtida tähelepanu varjupaigakoerte vajadusele leida armastav kodu. Novembrikuu kampaania käigus olid üle Tallinna üles seatud plakatid kodu otsivate koertega. Plakatitel asunud QR-koodid andsid võimaluse tutvuda koerte lugudega ning pakkuda neile läbi annetuste tuge. Ka Solarise keskuses oli annetuskast, kuhu külastajad said jätta oma panuse varjupaigakoerte toetuseks.

«Koertekino pole lihtsalt lõbus filmielamus – see on südamega sündmus, mis tõstab esile hoolivuse ja empaatia olulisuse,» märkis Solarise keskuse kommunikatsioonijuht Andres Paomees II. «See sündmus on ehe näide sellest, kuidas keskus soovib olla kogukonna kohtumispaik, kus ühtlasi märgatakse ja toetatakse olulisi algatusi.»