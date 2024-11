Loomaarst vastab: kui palju vett peaks kass päevas tarbima?

Lemmiku lugeja küsib: «Kui palju vett peaks kass päevas tarbima? Kuidas ma saan kindel olla, et kass tarbib päeva jooksul piisavalt vett?»

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Pahatihti joovad kassid liiga vähe vett, mis võib pikema aja peale kaasa tuua terviseprobleeme. Kassid ja kaslased on looduses saanud vajaliku vedeliku toidust, mida nad püüavad, ja selle tõttu on võimalik, et nad ei tunneta vajadust vett väga palju lisaks juua. Küll aga koduloomana on nende elutingimused ja toit teine kui looduses.

Kasside vee tarbimine oleneb mitmest tegurist – toitumine, vanus, suurus, aktiivsus, temperatuur ja tervislik seisund. Üldine soovitus jääb vahemikku 50–70 ml ühe kilogrammi kohta. Ehk siis neli kilogrammi kaaluv kass võiks juua päevas umbes 200–280 ml vett. Siin jällegi mängivad rolli erinevad tegurid, mis on eelnevalt välja toodud. Kindlasti tuleks uuesti välja tuua, et kuivtoitu söövad kassid vajavad rohkem vett kui need kassid, kes söövad lisaks ka märgtoitu (konservid jm).

Kuna kassid võivad olla väga valivad, siis tasub ka tähele panna, mida just teie kass eelistab. Mõnele kassile ei sobi seisev vesi või see, kui vesi on liiga pikaks kaussi jäänud. Osa kasse eelistavad voolavat vett. Tuleb leida just oma kassile parim variant, mis soodustaks tema vee tarbimist.»

Gerlin Järvela Foto: Erakogu Gerlin Järvela on Tallinna PetCity kliinikute juhataja ja loomaarst, kes on veterinaarina töötanud üheksa aastat. Samuti on ta üldarst ööpäev läbi avatud Rannamõisa PetCity kliinikus, kus tegeleb kõikvõimalike probleemide ja patsientidega ning kus ükski päev ei ole eelmisega sarnane. Gerlin ütleb, et tema jaoks on kõige olulisem tagada, et iga loom saaks vajaliku ravi ning parima hoolitsuse.

