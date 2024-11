Loomaarst paljastab 4 koeratõugu, keda ta algajale ei soovita

Üheksa aastat loomaarstina töötanud Ben the Vet rõhutab, et tugineb nendes näidetes vaid sellele, mida on oma karjääri jooksul kogenud.

«Esimesena tooksin välja borderkolli, kes on väga töökas. Tavalises kodus võib tal kiiresti igav hakata ning see omakorda võib kaasa tuua erinevaid käitumisprobleeme, nagu näiteks liigne haukumine või agressiivsus,» selgitab loomaarst olukordi, mis võivad viidata sellele, et koera aju ei saa piisavalt tegevust.

Teisena toob ta välja terava ninaga jahikoera beagle'i, kes on Suurbritannias võrdlemisi populaarne koeratõug, aga väga kangekaelse iseloomuga. Nii tuleb värskel koeraomanikul suhteliselt palju vaeva näha, et oma lemmikule midagi selgeks õpetada.

Veterinaari sõnul on paras väljakutse kasvatada ka dalmaatsia koera, kes saavutas palju populaarsust 90ndatel, kui figureeris kinolinal.

«Nagu näha, siis tänapäeval nad enam kuigi populaarsed ei ole, sest inimesed on aru saanud, et neid ei ole lihtne kasvatada,» selgitab loomaarst.

Viimasena toob ta välja siberi haski, sest see on väga aktiivne tõug, kes sobib vaid sellisele koeraomanikule, kes on valmis koos oma lemmikuga pikki vahemaid läbima. «See on tõug, kellele kindlasti ei piisa 30-minutilisest jalutuskäigust päevas.»