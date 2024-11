SÜDAMLIK HETK Vaata, kuidas varjupaiga koer reageeris, kui sai teada, et on lõpuks kodu leidnud

Südamlikust videost on näha, kuidas Chicago varjupaiga koer Vampy lõpuks kodu leiab. Vaid nädalaga on video kogunud TikTokis üle miljoni vaatamise.

Koera uus perenaine Acia Bradshaw rääkis väljaandele Newsweek, et nende pere vajas pärast eelmise lemmiku lahkumist kiiresti uut koera, et leinaga toime tulla. Videost on näha, et koeral oli lastega kohe hea klapp ning ta viskas selili, et nad teda kõhu alt sügaksid.