NÄDAL PESALEIDJAS Üle 3 aasta varjupaigas veetnud kass sai lõpuks koju

«Galax ootas aastaid kodu meie kassitoas, olles täiesti tavaline mustvalge kiisu. Tõnis, kes kassitoas olemisega hakkama ei saanud, sest pidevalt oli vaja kraagelda teistega või ise alfamatelt peksa saada, läks hoiukoju ning nüüd lõpuks hoiukodu peremees otsustas, et Tõnis tegelikult ongi juba oma kodus. Ja Lexi oli Pesaleidja hoole all samuti aastaid, kuid temagi võlus oma hoiukodu perenaise südame,» rääkis Pesaleidja vabatahtlik erilistest kojuminejatest.

Kuigi osa Pesaleidja meeskonnaliikmeid on praegu haiged ja seetõttu on kassituba olnud külastajatele mõnel päeval suletud, on sellegipoolest kiisude juures käinud mitmeid inimesi.