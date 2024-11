Tallinna loomaaia uuele asukale meeldib inimesi hirmutada

Väga haruldase krookodilliliigi esindaja Dwójka on loomaaias sündinud ja terve elu seal elanud. Varssavi loomaaia töötajad avastasid ka ühe põneva ande: nimelt on Dwójka nende seas tuntud kui ilmaennustaja. Kui Dwójka arvab, et vihma hakkab sadama, keeldub ta õue minemast, isegi kui taevas on täiesti pilvitu. Loomaaednike sõnul ei vea Dwójka ennustus kunagi alt.