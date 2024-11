Berta ei ole metsik kass – ta on arglik, kuid kindlasti mitte kuri, pigem hoiab esialgu lihtsalt tagasi ja eelistab hoida distantsi. Kui Berta kardab, jookseb ta inimese eest ära, aga pelgusest hoolimata on temas peidus suur huvi ja uudishimu. Tihti võib näha teda hoiuperenaist ukse peal piilumas, uurimas, mida teises toas toimetatakse. Kuigi paisõber ta veel ei ole, on Berta hakanud inimesega aina rohkem harjuma ja teeb väikesi edusamme. Näiteks meeldib talle tänaseks väga käe pealt maiustusi süüa ja pasteeti limpsida – nii saab temaga sidet luua ning tema usaldust tasapisi võita.

Tegelikult on juba praegu näha, kui väga Berta inimesega suhelda tahab – talle peab veel pisut aega andma, et temast see päris suur inimese sõber välja tuleks. Tal on olnud keeruline elu ning usaldada seetõttu raske, aga armastuse ning kannatlikkusega on tema puhul võimalik saavutada imesid.