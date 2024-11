NUNNU VIDEO Tallinna loomaaias nägid ilmavalgust väga haruldased asukad

Ühe pisikese binturongi nime sai valida binturongide vader Genka, kes valis nimeks Maimu. Genka põhjendas oma valikut nii, et pisikesele maimukesele sobiks tema toreda vanaema nimi, kes oli samuti Maimu.

Väikesed binturongid on veel täitsa titad, ema endiselt imetab neid, kuid lisaks on nad hakanud puuvilju sööma ja liha limpsima. Iseloomud on kahel pisikesel binturongil täiesti erinevad. Üks on julge ja energiline seikleja, teine aga rahulikum ja ettevaatlikum. Muidugi kui õde tema mürada tahab, siis mürab ta suure rõõmuga vastu.

Müramine ja kõrgetes kohtades ronimine on väikeste binturongide lemmiktegevused. Nad oskavad juba väga hästi oma saba ronimisel julgestusena ära kasutada. Päris tavaline on, et kui loomaaednik hommikul tööle tulles toas tule põlema paneb, avastab ta vähemalt ühe tite kõrgelt lae alt võre küljes turnimas. Tule põlemapanemise peale ronib ta ruttu tagasi alla ja lippab pesakasti emme juurde peitu.

Põhiliselt on binturongid aktiivsed hommikul, õhtul ja öösiti. Päeval nad enamasti magavad, alati teineteise kaisus. Välimuselt ja iseloomult meenutavad nad oma vanemaid. Ühe iseloom ja välimus on väga ema moodi, teine on nii välimuse kui iseloomu poolest rohkem isasse.

Talitajaid pisikesed binturongid veel pelgavad, aga julgem tahab siiski neid nuusutada ja sõrmi naksata. Paistab, et tema teeb kõike esimesena. Oma isaga on nad senimaani vaid läbi võre saanud suhelda, aga nii pojad kui isa on väga huvitatud üksteisest.

Lähikuudel võib väikeseid binturonge juba aeg-ajalt näha loomaaia Kagu-Aasia vihmametsas.