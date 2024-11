«See oli tõeliselt maagiline kogemus,» ütles Lucky Dog Animal Rescue' tegevjuht Mirah Horowitz The Dodo le. Kui tavaliselt paigutatakse suuremat kasvu loomad lennuki pagasiruumi, siis sel korral said kõik loomad lennuki kabiinis sõita.

Lennuki personal oli karvastest reisijatest võlutud ning armas kassipoeg Avery puges lennuki piloodile isegi nii hinge, et ta otsustas looma adopteerida.

Piloot Matt Prebish ütles, et tal polnud plaanis uut lemmiklooma võtta, kuigi tema abikaasa oli kahtlustanud, et ta ei suuda karvastele reisijatele vastu panna. Pardal kohtuski piloot armsa kassipojaga ning helistas maandudes kohe oma abikaasale, et temalt uue lemmiku võtmiseks luba küsida. Õnneks oli vastus jaatav.