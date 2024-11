TOP 10 Need on Eesti kõige populaarsemad koera- ja kassinimed

Mõnel kassil on ka perekonnanimi. Näiteks perekond Saarel on kass nimega Vurru Nurru Vuti Saar. Nagu koertel, on ka kasside hulgas inspiratsiooni saadud toidumaailmast ja sellised neljajalgsed sõbrad nagu Kukkel, Latte, Mango, Milka, Muffin, Nutella, Skitles ja Taco on meie peresid rõõmustamas. Üks kass oli aga nii Muri nägu, et Muriks ta saigi. Mis siis, et see pigem tuntud koera nimena.