Pilt on illustreeriv.

Kujutage ette järgmist olukorda: olete loodusfotograaf, kes on parasjagu Aafrika savannis metsikut loodust pildistamas. Kuna Aafrika lõõmav päike on üliintensiivne, otsustate teha väikese uinaku puude varjus. Ühel hetkel, kui üles ärkate, näete, et teie kõrval tukub ei keegi muu kui gepard!