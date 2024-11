Tõuühingu esindaja sõnul on tiibeti mastif olnud Eestis aastaid populaarne tõug, kuid kogemusteta inimesele see tugeva valveinstinktiga koer kindlasti ei sobi.

Mastifite Tõuühingu ja Eesti Kennelliidu juhatuse liikme Piia Jairuse sõnul pole kenneli Status Benevoles asutaja Urve Arik, kelle koerad mõne nädala eest inimest rängalt puresid ja kelle vastu Lagedi elanikud praegu allkirju koguvad, tõuühingu liige, kuid kaebusi Lagedi piirkonna inimestelt tema tegevuse osas on ühing saanud aastate jooksul korduvalt.

Ka Eesti Kennelliidu (EKL) kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Margit Toovere tõdeb, et kohalikud elanikud on nende poole pöördunud seoses Urve Ariku probleemsete koertega. Mitmed EKL-i liikmed on kasvataja vastu esitatud petitsioonile ka alla kirjutanud.