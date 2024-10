Imearmas kodukass toodi kliinikusse surmasüsti saama, aga siis tegi veterinaar midagi ootamatut

Pesaleidjale on selliseid teateid tulnud varemgi. Kuigi Pesaleidja töötaja sõnul on nad uute kasside vastuvõttu piiranud, sest seisavad juba silmitsi tasumist vajavate arvetega rohkem kui 8000 euro ulatuses, siis Vuntsi lugu läks sedavõrd hinge, et talle otsustati appi minna. Seda enam, et ka kassiomanik oli nõus oma lemmiku varjupaigale loovutama.