PÄEVAKÄPP Tänavalt päästetud kass ootab varjupaigas oma uut kodu juba 5 aastat

Charlotte kasutab korralikult liivakasti (ta näib eelistavat katusega liivakasti, sest see on vist kuidagi turvalisem, kindlam). Ta on kiibistatud, steriliseeritud ning saanud regulaarselt parasiiditõrjet. Seoses varem ilmnenud sapipõie probleemiga vajab Charlotte ilmselt elu lõpuni ravitoitu, õnneks ei takista see vana tervisemure teda head kassielu elamast. Ka tema regulaarsed arstivisiidid on andnud märku, et tema seisund on igati stabiilne ja kõik proovid korras. Küllaga tasub seda arvesse võtta, kui peres peaks juba mõni päriselanik ees olema, et toidukausid segi ei läheks.