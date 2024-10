Üksi koju jäetud spanjel põhjustas kaheksa kiirtee sulgemise

Nicola Patterson puhkas perega Mallorcal, kui sai äreva telefonikõne, et tema armastatud spanjel Phoebe on kadunud. Spanjeli eest hoolitsenud peresõbra juuresolekul suutis koer tagavärava kaudu aiast põgeneda. Nicola ehmus saadud uudisest väga, kiirustas lennujaama ja suundus esimese lennuga koju.

Koera otsima tormanud naine sai järjest teateid, et tema looma on nähtud, kuid need ei olnud sugugi sellised, mis ta lootis. Phoebet nähti Kentis, kus ta ületas A2 jalakäijate silla, kuid koer sattus paanikasse ja põgenes teda püüdnud ametnike eest. Seejärel teatati spanjelist maantee A2 küljel, mistõttu tee suleti ajutiselt, kuid Phoebe'i oli jälle otsijate silmist kadunud.