Bristoli loomaias nähtud salapärane loom pani eksperdid kukalt kratsima

Bristoli loomaaias öövaatluseks mõeldud kaameral nähtud loom näib olevat neljajalgne ja üsna väike.

Viimastel nädalatel on teatatud millegi ebahariliku liikumisest puude vahel, kuid see olend on seni olnud tuvastamatu, vahendab Metro.

Mysterious creature spotted at Bristol Zoo leaves experts baffled https://t.co/SOPd4E76hx — Bristol Live (@BristolLive) October 21, 2024

Loomaaia projektijuht Rosie Sims kommenteeris: «Selle müütilise välimusega olendi avastamine on meie jaoks mõistatus ning sellest on saanud suurepärane inspiratsioon tänavustele halloween'i radadele.»

«Šotimaal on Loch Nessi koletis ja Cornwallis Bodmin Moori metsaline – kas oleme Bristolist midagi sarnast avastanud?»

Õnneks on Redditi kasutajad võimalikule müsteeriumile lahenduse leidnud. Nende arvates võib tegemist olla muntjak-hirvega.

Wildlife Trusts'i andmetel on muntjak-hirve äratundmiseks mitu olulist tunnust. Nad on väga väikesed ja jässakad, umbes keskmise suurusega koera mõõtu, ingverikarva pruuni karvkattega ja heledama alaküljega. Neil on tumedamad triibud näol ja neil on väikesed üheharulised sarved.

Muntjak-hirved on Lõuna-Inglismaal üsna levinud, seega on võimalik, et nähtud loom ongi muntjak-hirv.