21. oktoobril kell 14.32 teatati, et Rõuge vallas Mõniste külas on biojäätmete kogumiskastis lõksus tundmatu loom. Päästjad selgitasid, et tegemist oli koduloomast tuhkruga, kes juba kaheksa päeva eest kaduma oli läinud. Tuhkur Mutsu püüti kahvaga kinni ja pandi transpordipuuri omanikku ootama.