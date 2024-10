Ustav koer hoidis matkarajalt kõrvale kaldunud naist elus

Naine leiti umbes 180 meetri kauguselt oma abikaasa surnukehast. Nende must labrador Lucy üritas teda endiselt kaitsta, kui päästjad saabusid, vahendab New York Post.

«Tundub, et koer tegi seda ka öösiti, et aidata perenaist soojas hoida,» lisas Beal, märkides, et koer võis aidata naise elu päästa.