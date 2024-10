KOHUTAV TEGU Koeraomanik sidus lemmiku orkaani ajaks aia külge ning lahkus

«Hillsborough maakonnas suhtume loomade väärkohtlemisse väga tõsiselt. Sellele isikule esitati kuriteosüüdistus, mis võib viia kuni viieaastase vangistuseni,» ütles Lopez. «Ausalt öeldes ma ei arva, et sellest piisab. Loodetavasti võtavad seadusandjad seda juhtumit arvesse ja kaaluvad seaduse muutmist, et võimaldada karmimaid karistusi neile, kes hädaolukorra ajal oma loomad maha jätavad.»

Leon County loomade varjupaik aitas koera Tallahassee kasuperre viia ja pani talle nimeks Trooper, et austada nii tema läbielamisi kui ka päästjaid, kes ta katastroofilise tormi käest päästsid, vahendab New York Post.

«Kui see vaene koer maha jäeti,» rääkis DeSantis, «ütlesime, et me tabame süüdlase, kui teada saame, kes seda tegi. Ja just seda tehakse siin Hillsborough maakonnas koos riigiprokurör Lopeziga.»