ETTEVAATUST Just praegusel perioodil tehakse siilidele kõige sagedamini tahtmatult liiga

Lehed langevad ja käes on sügiskoristuse aeg. Aedades kokku riisutud lehehunnikud on ahvatlev pelgupaik veel ringi kõndivatele siilidele – looduses hätta sattunud siilide ravi ja rehabilitatsiooniga tegelev Siilipusa hoiukodu annab nõu, kuidas lehekoristust läbi viia nii, et keegi viga ei saaks. «Piisab ühest õhtust-ööst, et keegi kokkuriisutud lehekuhja või oksahunnikusse peitu poeks. Suure hulga lehtede korraga tõstmisel võib seal sees olev siil märkamata jääda,» tuletab meelde hoiukodu perenaine Anneli Sinirand.