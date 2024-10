Metsa alla visatud kassipoeg leidis imekombel sooja kodu, kuid siis tabas teda karm hoop

Hiljuti sai Cats Help MTÜ teate Lääne-Harju vallast, et metsa seest oli leitud kolm ilma emata tillukest kassipoega.

Kassidele leiti ka tore hoiukodu, kuid kahjuks on õues külma käes olemine loomade tervisele oma jälje jätnud ning üks poegadest haigestus raskelt. «Pisike muutus loiuks, ei söönud, temperatuur langes ning kiirustasime kiirabisse. Nüüd võitleb pisike Zeus oma elu eest ja diagnoosiks on kopsupõletik,» ütles Cats Helpi esindaja.

Nii noorele kassipojale on see väga eluohtlik ning mõneks ajaks peab ta jääma arstide hoole alla ravile. Kiirabi kliinikus ravil olemine on aga väga kulukas ning kassipäästjatel selleks kahjuks raha ei ole.