Veterinaar paljastas koeratõud, mida ta mitte kellelgi võtta ei soovita

Lühikoonulised koeratõud on tänu üliarmsale välimusele viimaste aastate jooksul kõvasti populaarsust kogunud. Nende tõugude hulka kuuluvad kõik n-n lömmis ninaga koerad, näiteks inglise bulldog, prantsuse bulldog, mops, bostoni terjer, pekingi paleekoer ja shih tzu, aga ka chow-chow, grifoon, Cavalier King Charles spanjel.

Nende koerte välimus võib iga koerasõbra südame sulatada, seda enam, et nad on ka iseloomu poolest üldiselt väga sõbralikud ja perelembesed. TikTokis tuntud sisulooja, loomaarst Cat the Vet soovitab nende võtmise otsus aga väga põhjalikult läbi mõelda, kuna see võib omanikule väga kalliks maksma minna.

Seda seetõttu, et oma armsa välimuse eest maksavad need koerad väga kõrget hinda. «Need koerad ei saa tegelikult terve oma elu korralikult hingata, sest nende ninasõõrmed on nii kitsa ehitusega,» selgitab loomaarst videos, mis on vaadatud kaheksa miljonit korda.

Lisaks kimbutavad neid tõuge tavapärasest sagedamini erinevad naha- ja silmapõletikud. Näo ehituse tõttu kannatavad palju ka nende hambad, mis on kitsalt kokku surutud ega mahu suhu ära. «Nad näevad küll nunnud välja, aga see, mida nad peavad läbi elama, on tegelikult julm,» lisab veterinaar.

Ka Eesti Maaülikooli Väikeloomakliiniku loomaarstid hoiatavad lühikoonuliste ehk brahhütsefaalsete tõugude eest.

«Nendel tõugudel on väga tihti ebanormaalne suu ja neelu anatoomia - ülipikk ja paks pehme suulagi, mis võib neelu ummistada, suur keel, kitsenenud ninaneel ja liiga kitsas hingetoru. Punnis silmade pärast on nende loomade silmaaava liiga suur, peakuju pärast silmakoobas lame ja pisarajuha vale nurga all, silmalaugude sisenurgad on sissepoole keerdunud, silmalaud ei sulgu korralikult,» kirjeldavad nad seisundeid, mis neid koeri kõige sagedamini vaevavad.