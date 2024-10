2. Ei annaks kunagi oma koerale konti närida. Loomaarstina on Ben lihtsalt liiga palju näinud, kui suurt kahju võivad koera soolestikku kinni jäänud konditükid tekitada. Aga see pole veel kõige hullem: kõva kondi närimine mõjub laastavalt ka koera hammastele.

5. Ei söödaks kunagi koera ülekaaluliseks. Loomulikult on raske nendele kutsikasilmadele vastu panna, aga loomaarst näeb oma kabinetis liiga sageli koeri, kes on ülekaalulised või isegi rasvunud ja see teeb väga ettevaatlikuks. Ülekaalulisus toob endaga kaasa tõsiseid terviseprobleeme, mis omakorda lühendavad sinu lemmiku eluiga, nii et jällegi – ei tasu riskida.