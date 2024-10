KOHUTAV Mees langes oma kodus karu rünnaku ohvriks

Maja elanikud ehmusid läinud neljapäeva õhtul umbes kella 20.30 paiku valju kolina peale ja nägid karusid läbi klaasist lükandukse, mis oli jäetud paokile, sisse tulemas, vahendas The Guardian .

Colorado edelaosas asuva 400 elanikuga Lake City šerifi asetäitja ajas karu välja ja meditsiinitöötajad andsid mehele kodus esmaabi ning haiglasse ta minema ei pidanud. «On suur õnn, et see juhtum ei lõppenud surmaga,» ütles Colorado loodushoiuametnik Lucas Martin.

Osariigi looduskaitsjad leidsid hiljem neli karu mehe maja lähedalt metsast ning hukkasid nad. See on tavapärane praktika, et eemaldada probleemsed karud, kes seostavad inimesi toiduga.