Üks Hiiumaa karu jäi taas rajakaamera ette, teist varjutab saladuseloor

Hiiumaa Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Anu Sarapuu sõnul sai fakt, et Hiiumaal liigub ringi koguni kaks karu, kinnitust tänavu maikuus tehtud rajakaamera vaatluste põhjal.

Karu jäi rajakaamera ette ühel ja samal ööl kahes erinevas kohas, mille vahemaa on 40 kilomeetrit. Jäädvustuse vahe oli kaks tundi. Keskkonnaagentuuri ulukieksperdi Peep Männili sõnul ei ole karu võimeline nii lühikese aja jooksul nii pikka maad läbima, seega on alust arvata, et saarel tegutseb kaks karu.