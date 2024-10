Suur viga, mida lemmikloomaomanikud sageli teevad: unustatakse ära, et...

Pisiloom ei anna murest märku

Kuigi koristamata puurid haisevad, siis ei tekita see kahtlust, et tegu võib olla ülekäte läinud loomapidamise või halvemal juhul paljunduspunktiga. Küülik ei kaeble kuuldavalt, kui puur on tema jaoks imetilluke ja tema lihased on kärbunud, Aafrika hallpapagoi ei näita välja, kui tema ainsaks toiduks on spagetid ja välja on kujunenud anoreksia. Stepikilpkonna täisväärtuslikuks eluks on ülioluline UVB lamp, mille kõrgus, põlemise aeg ja asukoht mängivad olulist rolli, kuid temagi ei teavita sellest omanikku ega kedagi teist.

«Tihtipeale võetakse lapsele esimeseks koduloomaks näiteks hamster, arvestamata et tegu on öise eluviisiga loomaga, kellelt ei maksa eeldada päeval rõõmsat toimetamist. Kui selle tulemusena kaob huvi looma vastu, viib see kergesti tema eiramise või koguni hülgamiseni. Vastutus lasub aga ikkagi täiskasvanul, kes tegi looma võtmise otsuse,» räägib Landsmann. Ta lisab, et ka loomapoe müüja võiks vastavat infot jagada, kuid sellele ei saa lootma jääda. Põhjalik eeltöö võiks mõnedki muret tekitavad juhtumid, kus loomad saavad viga või neid koheldakse halvasti, ära hoida.

Küülikud kevadel populaarsed