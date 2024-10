Pesaleidja kõige pikaaegsem hoolealune on kodu oodanud üle 5 aasta

Pererahvas muretses ja pani internetti kuulutuse, et leitud on kiisu. Pikapeale selgus, et kiisul ei olegi kunagi kodu olnud, vaid ta on kuskil 2018. aasta mais sündinud kassipoiss, kes on pärit Alu aleviku kassikolooniast ja keda kohalikud sööklatädikesed toidujääkidega toitnud olid. Sellepärast nägi kassipoiss välja ka puhas ja läikiva kasukaga.