Üllatavad põhjused, miks kassid nii väga vannituppa kaasa tulla tahavad

Kass armastab rutiini

Kassid on väga rutiinikesksed loomad. Nad õpivad hästi tundma ka sinu rutiini ehk siis nad juba aimavad, mis aegadel sa vannituba külastada, näiteks hommikuti ja õhtuti. Kui sa oled harjunud näiteks hommikuti enne kassile toidu andmist vannitoas käima, siis on see samuti kassile märk sellest, et teda on peagi miskit head ees ootamas ning ta muutub väga ootusärevaks ega soovi sinust sammugi maha jääda.

Kass otsib tähelepanu ja omaniku lähedust

WC-potil istumine on suhteliselt staatiline tegevus ja kass teab seda. Vannituppa kaasa tulles ta teab, et tal on väga lihtne sinu tähelepanu võta ning saada sinult mõni eriti mõnus pikk pai. Samuti meeldib kassidele jälgida, kuidas nende omankud erinevaid tegevusi teevad. Olgu selleks kas või hammaste pesemine.

Huvitavad lõhnad

Kassidel on väga tugev haismismeel, mis on neile jahipidamisel vajalik. Vannituba on täis erinevaid huvitavaid lõhnu, mis seoses tualetis või duši all käimisega kaasnevad ning kassi lõhnataju ja instinkte ergutavad.

Huvitavad mänguasjad

Tihti arvatakse, et kassid ei salli vett. Tegelikult neile vesi, eriti voolav vesi, väga meeldib. Neile lihtsalt ei meeldi märjaks saada. Kassidele meeldib voolavat vett juua ja märgade asjadega mängida. See on nende jaoks põnev. Ja vannitoas seda põnevust jagub! Lisaks on WC-s ja vannitoas veel põnevaid asju, millega mängida. Nagu näiteks tualettpaberi rull, mida on tore taga ajada ja mis meenutab väga lõngakera.

Põlgus suletud uste ees

Kasside käitumise spetsialisti dr. Karen Sueda sõnul kogevad kassid samamoodi nagu inimesedki hirmu üksi jäämise või millestki ilma jäämise ees. Kassidele meeldib omada kontrolli oma territooriumi ehk siis maja või korteri üle, sest see on nende jaoks instinkt, mis tuleb kasuks jahipidamisel. Seega on suletud uks asi, miks tekitab kassile äärmiselt suurt stressi, sest tal kaob kontroll oma territooriumi üle.

Allikas: catster.com, livescience.com