PÄEVAKÄPP Armas kolme käpaga kass ootab kodu juba üle 3 aasta

Iris jõudis Pesaleidja hoole alla 2021. aastal, kuid on arvatavasti sündinud 2017. aastal. Aastaid on ta juba näinud, kuid ta on pigem väikest kasvu, mistõttu näeb Iris siiani välja nagu pisikene kassipoeg. Tal puudub ka üks käpp, kuid see ei jäta teda sugugi hätta.