Cats Help MTÜ teatel oli tegu isase külakõutsiga, keda inimesed juba aastaid toitnud olid. Kassi jaoks olid tehtud isegi pesakesed, kus ta sai soojas olla ning nii oli selle tänavakassi elu päris mõnus.

Cats Helpi vabatahtlikud püüdsid kassi kinni ning toimetasid Rannamõisa PetCity kiirabisse, kus selgus, et kassil on õhupüssi kuul selgroos ning rinnakus. Kassi elu ei olnud võimalik päästa ning ta tuli eutaneerida.

«Tohutult kurb ja ebaõiglane, et loomake sellist valu ja piina pidi oma elu lõpus kogema ning keegi julmur tundis mõnu sellest, et kasutada kassi elava märklauana,» sõnas Cats Help MTÜ esindaja.