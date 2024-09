PÄEVAKÄPP Keegi ei märka: kolooniast päästetud armas kass ootab uut kodu juba 5 aastat

Moonil on eemaldatud haiguse järel kõik hambad, ainult suured kihvad on alles. Aga see ei takista teda söömisel, ta sööb nii krõbinaid kui pehmet toitu ja on tänu oma heale isule selline armas ja ümmargune. Kui hoiuinimene pakub näpu vahelt midagi head, on Moon uudishimulik, tuleb vaatama ja armastab tänutäheks inimese kätt lakkuda. Tema lemmikmaius on tegelikult hoopiski sulatatud juust.