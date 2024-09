3 PARIMAT Need olid Lemmiku suvefotode konkursi kõige erilisemad hetked

Lemmik on järjepidevalt fotokonkursse korraldanud kaks aastat ning kuna «Minu lemmiku suvepuhkus» on neist läbi aegade alati enim tähelepanu saanud, oli konkurents äärmiselt tihe. Vaata kõiki fotosid siit:

«Lemmikute suvi» fotokonkursi võitjad

1. Türgist päästetud koer Mama , kes on üks tõeliselt eriline koer. Oma perenaise Kadri sõnul on Mama tõeline ellujääja. «Professionaalne inimeste sarmeerija (eesmärk on kätte saada söök ja paid ja mis iganes nämmat neil seljakottides/käekottides on), kes oskab õigetele inimestele naeratada suurelt, samal ajal kui saba käib ringi 360-kraadises liikumises,» iseloomustab Kadri oma lemmikut.

Türgist päästetud koer Mama naudib oma uut elu Eestis Kauksi rannas isikliku silitajaga, kelle ülesandeks on tagada talle paisid terve rannapäeva jooksul. «Tänavakoera elu ja mälestused on aina rohkem udused ja minevikus,» ütleb perenaine Kadri.

Vahel huilgab Mama ka dramaatilist ooperilaulu, kui tunneb, et ei saa piisavalt tähelepanu. Siis kutsutakse teda draamakuningannaks. «Kui ta tunneb söögilõhna, siis ei takista teda miski. Oskab kasvõi tõmblukuga seljakotti avada ja murda läbi millest iganes, et söök kätte saada. Nina on võimas ja alati väga aktiivne (kogu aeg liigub paremalt vasakule, edasi-tagasi). Tema CVs on ka kirjas hämmastavad ronimise oskused, traksidest välja hüppamise oskused, reisipuurist väljamurdmine jne. Ta oskab kõike, mida on tähtis osata ellu jäämiseks ja selleks, et saada oma tahtmine,» kiidab perenaine.