Surnud ema kukrust päästetud kängurupoeg sai parima võimaliku pere, kelle hoole all üles kasvada

«Panime talle nimeks Star, kuna leidsime ta Stari tee äärest. Ta oli siis vaid üheksa kuud vana – nüüd on ta juba 18 kuud vana ja kosub jõudsalt,» ütles Tiffany.

Pere on teda loomaarstilt saadud spetsiaalse piimaseguga toitnud ning Maggie on tema hooldamisel väga tähtsat rolli mänginud. «Maggie on väga hoolitsev ja armastab väikeseid loomi, nii et ta võttis Stari kohe oma hoole alla,» ütles kolme lapse ema.

Star on loonud erilise sideme ka pere koera Hazeliga ning nad magavad sageli koos. «Nad on koos kasvanud ja nende side on tõeliselt armas,» rääkis Tiffany.

«Star ei taha üksi olla, ta otsib alati kellegi seltsi. Kui ta pole Maggie voodis, siis on ta Hazeliga koera pesas. Ja kui ta jääb üksi, teeb ta häält, et keegi leiaks ta üles.»

Perekond on pidanud silmitsi seisma mitmete väljakutsetega, näiteks potitreeninguga ja Stari soojas hoidmisega – nad kasutasid selleks elektritekki, et ema kukru soojust matkida. «Pidime teda kergelt masseerima, et pissimisel ja kakamisel aidata, täpselt nagu ema känguru teeks oma kukrus,» selgitas Tiffany.

Tiffany ütles, et Star kasvab jõudsalt ja veedab üha rohkem aega looduses: «Päevasel ajal on ta meie juures, aga ööseks läheb loodusesse. Tõenäoliselt lõpetab ta mingi moment meie juurde naasmise.»

Allikas: Daily Star.