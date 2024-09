Millenniaalid teeksid just seda, kui nende partner ei saa lemmikloomaga läbi

Newsweeki tellimusel Talker Researchi tehtud uuringus, kus osales 1000 USA täiskasvanut, teatas 61 protsenti millenniaalidest (sündinud aastatel 1981–1996), et nad lõpetaksid suhte inimesega, kes nende lemmikloomaga hästi läbi ei saa.

Võrdluseks: vaid 39 protsenti Z-generatsiooni esindajatest ütles, et katkestaksid suhte partneriga, kes nende lemmikloomaga ei sobi.

Kui küsiti, kas nad eelistaksid hädaolukorras oma lemmiklooma vajadusi enda omadele, vastas 63 protsenti millenniaalidest, et nad paneksid oma lemmiku esikohale. Vanemate vastajate seas oli see protsent veelgi kõrgem – 70 protsenti X-generatsiooni ja 71 protsenti beebibuumi põlvkonnast ütlesid, et eelistaksid kriisiolukorras oma lemmiklooma.

Litsentseeritud kliinilise sotsiaaltöötaja ja terapeudi Laura Merritti sõnul on need tulemused loogilised, kui arvestada lemmikloomade mõju inimese närvisüsteemile. Merritt rõhutas lemmikloomade olulist rolli meie emotsionaalses heaolus.

«Kaasregulatsioon on võtmetähtsusega, miks meie lemmikloomad meile nii palju tähendavad,» ütles Merritt Newsweekile. «See on loomulik viis, kuidas meie närvisüsteemid sünkroniseeruvad teise elusolendiga, et aidata meil tunda end turvaliselt ja rahulikult. Me teeme seda nii lähedastega kui ka oma lemmikloomadega.»

«Lemmikloomad tunnevad ja lohutavad meid, kui me oleme stressis – olgu selleks koer, kes meie kõrvale end kerib, või kass, kes süles nurrub. Meie südamerütm aeglustub ja ühtlustub nende omaga. See ongi kaasregulatsioon – loom aitab meil maha rahuneda.»

Kaasregulatsioon on eriti oluline millenniaalidele, keda Merritti sõnul mõjutavad karjäärist tulenev stress ja sotsiaalne surve. «Millenniaalide jaoks on lemmikloomad asendamatud lohutamise allikad,» selgitas ta. «Kui partner ei suuda suhestuda selle ustava lemmikloomaga, siis neile tundub, et partner ei mõista neid täielikult ja ohustavad olulist sidet. Siin pole asi ainult lemmiklooma meeldimises, vaid nende rolli tunnustamises meie vaimses heaolus ja enesehoolduses.»

Merritt lisas, et ta ei kahtle, et paljud inimesed kaaluksid tõsiselt suhte lõpetamist, kui nende partner ei austa nende parimat karvast sõpra.