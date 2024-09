TEADLASTE AVASTUS Jääkaru ja meie metsade pruunkaru on üllatavalt lähedased sugulased

Michael Westbury ja tema kolleegid Kopenhaageni Ülikoolist on ulatusliku võrdleva geeniuuringu käigus leidnud, et kaks karuliiki – valge ja pruuni karvkattega – lahknesid üksteisest alles umbes 70 000 aastat tagasi, vahendab Novaator. Varem arvati, et jääkaru eraldus omaette liigiks juba enam kui 100 000 aastat tagasi, mõnede hinnangute kohaselt isegi 150 000 aastat tagasi.