NUNNUDUSE TIPP Näitleja Chris Evans ja tema karvane sõber Dodger: meie tähistame seda päeva iga päev!

Chris Evans on tuntud kangelasrollide poolest, kuid tema tõeliseks kangelaseks on tema superkoer nimega Dodger – segavereline kutsu, kellega ta on jaganud elu alates 2015. aastast. Kuigi rahvusvahelist segavereliste koerte päeva tähistatakse vaid kaks korda aastas, tähistab Evans seda iga päev. Armastatud näitleja jagab, kuidas üks juhuslik kohtumine varjupaigas viis erilise sõpruseni ja miks Dodger on tema jaoks üks ja ainus.