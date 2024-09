ARMAS VIDEO Diabeediga kiisu otsib juba kaheksa kuud päriskodu – abiks oleks ka hoiukodu leidmine

Varjupaikade MTÜ pöördus ühismeedias jälgijate poole palvega, et Sassule hoiukodu leida. Nad kirjutasid ka kassi vajadustest: «Sassu päevast kulub vaid umbes 0,4 protsenti veresuhkru kontrolliks ja insuliini süstiks.» Nad lisasid, et kass ei lase sel ennast segada.

Varjupaikade MTÜ kodulehel on Sassu kohta ka üldine kirjeldus. Tallinnas asuv isane kass on hinnanguliselt seitse kuud kuni neli aastat vana. «Sassu on ruuge kass, kelle kere ja uudishimu on võrdselt suured. Kuna ta on väga seltsiv ja sõbralik, siis lubatakse tal vahest kliinikuruume uudistada päris omapäi. Tavaliselt tüdineb Sassu ruttu ja otsib seejärel mõne inimese, kelle külje alla end seada.»