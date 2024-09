Märjamaa kassikolooniast päästeti rekordarv kasse, enamus veel ootavad oma korda

«PTA võttis meiega ühendust, et saada kiisudele kiiresti abi ning esmaspäeval, 9. septembril saime kokku PTA esindajatega koloonia kodus, et olukorda hinnata,» kirjutas Cats Help MTÜ oma postituses. Nad lisasid, et esialgne plaan oli olukorda hinnata ja igaks juhuks võeti mõned puurid kaasa.

«Mitte miski ei oleks saanud meid ette valmistada selleks, mis ees ootas. Selle all me isegi ei mõtle kasside arvu, mis tundub küündivat sajani, vaid nende seisu. Igal pool vaatasid meile vastu mädanenud ja kinni paistetanud silmad, tatised ninad, kõhnad ja pehmelt kokku võttes väga haiged kassid.»

Väidetavalt hakkasid probleemid alles siis pihta, kuna omanikud ei olnud koostööga nõus ning arvasid, et neile tuleks nende tervete kasside võõrandamise eest maksta: «Nende teada pidid MTÜd rahas lausa suplema.»

«Kõik kuus puuri, mis meil kaasa olid võetud, topiti pungil täis neid kasse, kelle tervislik seisund ei lubanud meil neid ka sekundiks kauem sinna jätta,» kirjutas Cats Help MTÜ. «Sellele järgnes kõne Miki kliinikusse, kellega siiamite koloonia lammutamise ajast on hea kogemus, tänu kliiniku suurusele ja arstide reageerimisvõimele. Suur tänu neile, et ilma ette teatamata olid nad valmis meid aitama.»

«Hetkel said omanikud ettekirjutise loomapidamise olukorra parandamiseks, kuid nende täitmata jätmisel kokkulepitud kuupäevaks ootab neid ees kasside sundvõõrandamine. Sellel juhul annab PTA kõik kassid meile üle. Seniks proovime aga omanikke veenda meile need kassid vabatahtlikult loovutama, et saaksime jooksvalt neid aidata, viia ravile ja leida neile hoiu- ja päriskodud, mitte olla järsku fakti ees, et meil on vaja päeva pealt saada veel 70 kassi juurde.»

«Juba nende 33 kassi raviarve saab olema astronoomiline. Vähemalt kahte kassipoega ootab ees mõlema silma eemaldus, võimalik, et veel osal on silmad liiga kahjustunud, et neid päästa, ja ühel tital on vaja ortopeedilist ravi deformeerunud käpa jaoks, mida on plaan teha Rannamõisa Petcitys dr David Sargsyani käe all, kui tita pisut suurem on. Kõigil on abstsessid, parasiidid ning tugev nohu ja köha,» teavitas Cats Help MTÜ. Nad lisasid, et raviarve esmane prognoos on kuni 5000 eurot.

«Kuna kohapeal on jätkuvalt teadmata arv kasse, kes oleks hädasti vaja ära tuua, võib kogu arve kasvada 13 000 euro kanti.»