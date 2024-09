NAERA TERVISEKS Donald Trumpi absurdsest väitest inspireeritud koduvideod vallutavad internetti

Just see avaldus on ühismeedia pea peale keeranud ning inimesed on hakanud Trumpi öeldud sõnadega ka oma lemmikloomi kurssi viima. Lemmikute reaktsioonid on tihti täiesti uskumatult justkui naelapea pihta – need videod naerutavad nüüd tuhandeid inimesi üle maailma.