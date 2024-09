LIIGUTAV VIDEO Sõpra leinav koer murrab netirahva südameid

Tiktoki kasutaja postitas 9. septembril video, mis näitab, kuhu tema koer alati õue minnes suundub. Ta võib küll ringi nuuskida, kuid ta läheb lõpuks alati kindlasse kohta, mis asub hoovinurgas. See on koht, kuhu maeti tema sõber ja kaaslane — koer, kes koguni üheksa aastat tema kõrval elas.

Perekond otsustas pärast koera surma ta oma koduaeda matta – kohta, kuhu nad alati saavad minna, kui teda igatsevad. Ja haski õele on see koht, mille ta väga hästi ära tunneb. Ta käib seal tihti ja lamab haual, sest see oli tõenäoliselt viimane koht, kus ta teda nägi.

Koeral on terve hoov, kuid ta valib alati selle koha, kuhu minna, kui ta õues on. See on tema viis leinata. Kuigi nad füüsiliselt enam koos ei ole, kinnitas video pealkiri, et kaks koera on endiselt lahutamatud.