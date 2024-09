OPTILINE ILLUSIOON Vaata lähemalt: kas leiad pildilt üheksa erinevat looma?

Põnevad ja kaasahaaravad optilised illusioonid tekitavad alati imetlust ja huvi, sest need pole ainult meelelahutus, vaid panevad meie aju paremini tööle, näitavad, et nägemine võib olla hoopis teistsugune kui mõistmine. Need seavad sageli väljakutse meie arusaamadele, näidates, kui kergesti võib silmi ja meelt petta.

Kui tähelepanelik sa oled ja mitut looma pildil näed? Kokku on neid teineteise sisse peidetud kogunisti üheksa ja eriti kiired ning nutikad leiavad need kõik üles vähem kui kümne sekundi jooksul. Loo lõpus on ka kirjas, kes illusiooni sisse peidetud on.

Optiline illusioon on visuaalse taju viga, mis on põhjustatud visuaalse kujutise ebatäpsest või ebapiisavast korrektsioonist, samuti füüsilistest põhjustest. Rangelt võttes on optilised illusioonid aju optiline pettus, kui silm näeb pilti ühest objektist, kuid aju mõistab seda objekti omal moel ja «näeb» seda erinevalt.

Pildil on: elevant, kala, delfiin, krokodill, eesel, kass, hiir, koer ja madu.