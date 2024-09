TORE TEADMINE Millest koerad mõtlevad, kui neil magades käpad liiguvad?

Koeri peetakse õigustatult inimese parimaks sõbraks ja teadlased on aastakümneid teinud erinevaid uuringuid, et saaksime paremini oma lemmikloomade käitumist ja soove mõista.

Evolutsioonipsühholoogi sõnul näevad inimesed unenägusid asjadest, mis neid huvitavad. Ta usub ka, et pole põhjust arvata, et loomad selles küsimuses inimestest erineksid. Kuna koerad on oma omanikesse väga kiindunud, oletavad teadlased, et tõenäoliselt näeb lemmikloom und oma inimestest.