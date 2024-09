USTAV ÕDE Kutsikas pakub teisele koerale tuge, kui tal küüsi lõigatakse

Netirahvast lõbustab Tiktokki postitatud video kutsikast, kes tõttab appi teisele koerale, kui tal lõigatakse küüsi. Video pealkirjaks on soovitus: «Lihtsalt usaldage mind ja võtke oma koerale kutsikas.»

Postitaja on video sisse ka kutsika monoloogi lisanud: «Mida sa teed? Ei, lõpeta! Jäta mu õde rahule! Emme, aitab.»

Järgmiseks läheb kutsikas teise koera kõrvale, et teda lohutada. Monoloog jätkub: «Pole midagi, Freya – Oakley on siin. Ma hoolitsen su eest.»

«Issand, see kallistus lõpus on niivõrd tähendusrikas,» kirjutas üks kasutaja. «See sulatab ka minu südame iga kord,» vastas postitaja.

«Koerad on tiibadeta inglid,» kommenteeris teine inimene.

«See on kõige ilusam asi, mida ma see aasta üldse olen näinud. Me pole koerte armastust väärt,» väljendas end kolmas jälgija.