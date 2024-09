DRAMAATILINE HETK Murtud südamega koer jälgib oma lemmikutest okstest alustatud lõket

Ühismeedias levib populaarsust koguv video buldogist Mushust, kes vaatab kurvalt lõkke ja kaamera poole. Võib lausa jääda mulje, et koeral on eksistentsiaalne kriis.

Mushu jälgijad said olukorra üle kõvasti naerda. «Sa just põletasid kõik tema elusäästud ta enda ees ära,» lõõpis üks inimene.

«Parem oleks, et sa lähed otsid talle uue oksa. Kohe praegu!» käskis teine kommenteerija.

«Me paneme kõik oma koera toodud oksad verandal olevasse anumasse. See on tobe, aga päris naljakas on mõnikord näha, milliseid erinevaid pulki ta koju veab,» jagas üks teine koeraomanik.