Tubli lambakoer pääses auto rataste alt napilt eluga, kuid siis tabas tema perekonda järgmine karm hoop

Ka pererahvas sai põgenikest kohe teada, sest jääkaru mõõtu koerad jäid naabrile silma ja too andis omanikele teada. Kuna koertel olid ka GPS-kaelarihmad, siis nende leidmine ei valmistanud raskust, aga nähes juba kaugelt ohutulesid vilgutavaid autosid, sai selgeks, et kuigi reageeriti pea koheselt, oli õnnetus ikkagi käes.

Tunnike hiljem oli Niva juba loomaarstide hoole all. Tegelikult oli tegemist õnneliku õnnetusega, sest väga vähesed kiirteel auto alla jäänud loomadest saavad oma elunatukest jätkata. Täna on Niva juba oma kodus tubasel režiimil ja ootab elupäästvat operatsiooni, mille juures on aga üks takistus...

Niva loomakliinikus. Foto: Loomapäästegrupp

Ootab operatsiooni

Loomapäästja Heiki Valneri sõnul on Billy loomakliiniku loomaarstid valmis koera opereerima, kuid op on väga keerukas ja seega ka väga kulukas. Niva pere tahaks väga oma lemmikut aidata ja neil on õnnestunud opi jaoks koguda poolteist tuhat eurot, kuid sellest kahjuks ei piisa. Nii pöördus loomade kiirabi kliiniku töötaja MTÜ Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valneri poole, et ta aitaks koguda annetusi ja nii Niva operatsiooni eest tasuda.

Valner oli esialgu kahtlev, kuid otsustas siiski asja käsile võtta. «Kuigi ma ei oska «ei» öelda, siis antud juhul olin üsna kahtlev, sest suvel, eriti veel selle lõpus, kui soojadest ilmadest üritatakse viimast võtta, pole lootustki loomale kaastunnet leida ega raha koguda,» sõnab kogenud loomapäästja.

Veterinaaria on väga kulukas valdkond ning Valneri sõnul paneb see loomaomanikud sageli väga keerukasse olukorda. «Aina kallinevate hindade ja kahanevate sissetulekute perioodil olen täheldanud, et aina enam loomi jäetakse ravita. Mitte pahatahtlikkusest, vaid raha lihtsalt pole. Pane või oma kallis lemmik «magama», et ta piinlema ei peaks. Nii mõnigi on selle otsuse raske südamega just seetõttu vastu võtnud,» räägib Valner.

Aita Nival elupäästva operatsiooni eest tasuda Loomapäästegrupp MTÜ EE437700771003183318 Selgitus: Niva ravikulud Niva operatsiooni saad toetada ka Loomapäästegrupi annetustelefonidele helistades: 900 1313 (5.-) 900 1414 (10.-) 900 2323 (25.-)